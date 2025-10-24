1741. Trambahn entgleist; vier Personen verletzt – Schwabing

Am Donnerstag, 23.10.2025, gegen 20.50 Uhr fuhr eine Trambahn der Linie 23 in Richtung der Münchner Freiheit stadteinwärts. Unmittelbar vor der Trambahnhaltestelle „Schwabinger Tor“ entgleiste die Bahn im dortigen Kurvenbereich, schlitterte in den Trambahnhaltestellenbereich und stieß dort gegen Bauwerkteile der Haltestelle.

Dadurch wurden sowohl der Trambahnfahrer als auch drei Fahrgäste verletzt. Der Trambahnfahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die drei anderen Fahrgäste konnten vor Ort ambulant durch den Rettungsdienst behandelt werden.

Die Trambahn sowie die Haltestelle wurden jeweils erheblich beschädigt. Die Bergungsarbeiten vor Ort dauern an.

Während der Unfallaufnahme wurde die Leopoldstraße in diesem Bereich gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache wurden von der Münchner Verkehrspolizei übernommen. Eine Fremdeinwirkung kann zum aktuellen Zeitpunkt ausgeschlossen werden.