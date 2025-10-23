INGOLSTADT. Derzeit können wir Ihnen folgende ergänzende Informationen zum gestrigen Einsatz in Erding übermitteln:

Die für die Regierungsbezirke Oberbayern, Niederbayern und Oberpfalz geplanten und angemeldeten Übungen der Bundeswehr im Rahmen der sogenannten „Marshal Power“ waren der Bayerischen Polizei bekannt. Für alle Regierungsbezirke war der Beginn der Übung für Mittwoch, den 22.10.2025 angemeldet, der Start der ersten Lage im Übungsszenario der Bundeswehr war für Donnerstag, den 23.10.2025 angekündigt. Am Abend des 22.10.2025 bezogen Kräfte der Feldjäger im Rahmen der sog. Anmarschphase der Bundeswehr bereits ihre Einsatzräume im Bereich von Altenerding. Der genaue Zusammenhang zwischen diesen Aktivitäten, dem Notruf aus der Bevölkerung und dem bekannten Polizeieinsatz wird derzeit durch die Staatsanwaltschaft Landshut geprüft.