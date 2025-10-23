Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bayreuth und des Polizeipräsidiums Oberfranken

BAYREUTH. Nach einem mutmaßlich gemeinschaftlich begangenen Diebstahl hochwertiger Parfüms am Dienstag konnte einer der Tatverdächtigen festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth erließ der Ermittlungsrichter am Mittwoch Haftbefehl gegen den 23-jährigen Mann aus Georgien. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt zu den flüchtigen Mittätern.

Am Dienstagnachmittag, zwischen 13.30 Uhr und 14.25 Uhr, betraten mehrere Männer die Verkaufsräume eines Kaufhauses in der Maximilianstraße. Dabei entwendeten sie nach aktuellem Ermittlungsstand hochwertige Parfüms im Gesamtwert von rund 2.600 Euro. Ein aufmerksamer Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl und nahm die Verfolgung zweier Tatverdächtiger auf.

Einer der mutmaßlichen Täter konnte im Bereich der Innenstadt durch eine Streife der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt festgenommen werden. Ein Komplize konnte flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 23-jährigen georgischen Staatsangehörigen, der in Schkeuditz (Sachsen) gemeldet ist. Er ist polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getreten.

Die Staatsanwaltschaft Bayreuth wertet das Geschehen als schweren Bandendiebstahl und ordnete die Vorführung vor den Ermittlungsrichter an. Dieser erließ am Mittwoch Haftbefehl gegen den 23-Jährigen.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den mutmaßlichen Mittätern, führt die Kriminalpolizeiinspektion Bayreuth.