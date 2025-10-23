1734. Verkehrsunfall zwischen drei Pkw; drei Personen verletzt – Moosach

Am Mittwoch, 22.10.2025, gegen 14:20 Uhr, fuhr ein 45-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit mit einem Kia Pkw und einem daran befestigten Anhänger auf dem linken Fahrstreifen auf der Max-Born-Straße stadteinwärts.

Direkt hinter ihm fuhr in gleicher Richtung eine 24-Jährige mit bosnischer Staatsangehörigkeit mit einem Pkw Mini. Hinter dieser wiederum fuhr eine 18-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit mit einem VW Pkw, ebenfalls in gleicher Fahrtrichtung. Mit im VW Pkw befand sich eine 9-Jährige als Beifahrerin. Alle Beteiligten haben ihren Wohnsitz in München.

Als der 45-Jährige noch vor der Kreuzung mit der Feldmochinger Straße verkehrsbedingt mit dem Pkw zum Stehen kam, bremste die hinter ihm fahrende 24-Jährige ebenfalls mit ihrem Fahrzeug ab. Die dahinterfahrende 18-Jährige fuhr daraufhin mit dem VW Pkw auf den BMW Pkw der 24-Jährigen auf. Dieser wurde dadurch wiederum auf den Anhänger des 45-Jährigen geschoben.

Durch den Unfall wurden die 18-Jährige, die 9-Jährige sowie die 24-Jährige jeweils verletzt. Die 24-Jährige wurde zur medizinischen Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt.

Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise auf der Max-Born-Straße zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1735. Verkehrsunfall zwischen Lkw und Fußgängerin; eine Person verletzt – Trudering-Riem

Am Mittwoch, 22.10.2025, gegen 14:15 Uhr, fuhr ein 44-Jähriger mit slowakischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Dachau mit einem Iveco Lkw auf der Bahnstraße in Richtung Wasserburger Landstraße. An der Kreuzung zur Wasserburger Landstraße bog er, bei für ihn geltendem Grünlicht, nach links in diese ein.

Gleichzeitig überquerte eine 67-Jährige mit rumänischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland die Wasserburger Landstraße zu Fuß ebenfalls bei für sie geltendem Grünlicht. Beim Abbiegen kollidierte der Lkw mit der Fußgängerin.

Die 67-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 44-Jährige blieb unverletzt.

Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1736. Versuchter Einbruch in Geschäftsgebäude durch DNA-Abgleich geklärt – Obersendling

Im Zeitraum von Dienstag, 06.08.2024, 16:45 Uhr, bis Mittwoch, 07.08.2024, 08:00 Uhr, gelangte ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Täter in ein Geschäftsgebäude in Obersendling.

Dort verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zu einem Büroraum. Der Täter durchsuchte den Raum nach Wertgegenständen und beschädigte dabei auch die Einrichtung. Hierbei ein entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Anschließend entfernte er sich von der Tatörtlichkeit.

Aufgrund der Spurensicherung am Tatort durch die Münchner Kriminalpolizei konnte DNA-Material gesichert werden. Die Auswertung der DNA-Spur mit Unterstützung des Bayerischen Landeskrimimalamtes führte zu einem 22-Jährigen mit afghanischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München.

Gegen ihn wurde daraufhin wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung ermittelt.

Das Kommissariat 52 führt die weiteren Ermittlungen.

1737. Brandfall; eine Person verletzt – Riem

Am Mittwoch, 22.10.2025, gegen 12:45 Uhr, befand sich ein 47-Jähriger mit marokkanischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Marokko auf der Ladefläche eines Transporters. Dort hantierte er nach ersten Erkenntnissen mit einer Gaskartusche. Dabei kam es zu einer Verpuffung, durch die der 47-Jährige verletzt wurde.

Ein Zeuge verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110. Sofort begaben sich Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zur Einsatzörtlichkeit.

Der Mann musste zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

Das Kommissariat 13 führt die weiteren Ermittlungen.

1738. Einbruch in Wohnung – Grünwald

Am Dienstag, 21.10.2025, zwischen 04:00 bis 22:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür Zutritt in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus.

Danach durchsuchten der oder die Täter die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Sie entwendeten Schmuck im Wert eines fünfstelligen Betrags. Anschließend entfernten sich der oder die unbekannten Täter vom Tatort.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurden vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahme durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum von Dienstag, 21.10.2025, 04:00 bis 22:00 Uhr, im Bereich der Josef-Würth-Straße, Oberhachinger Straße und Josef-Kogler-Straße (Grünwald) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1739. Einbruch in Wohnhaus – Ottobrunn

Am Mittwoch, 22.10.2025, zwischen 18:15 und 20:20 Uhr, gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür in ein Wohnhaus. Dort durchsuchten der oder die unbekannten Täter die Räumlichkeiten nach Wertsachen und entwendeten Bargeld und Wertgegenstände im Wert eines fünfstelligen Betrags.

Anschließend flüchten der oder die unbekannten Täter vom Tatort.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurden vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahme durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum von Mittwoch, 22.10.2025, zwischen 18:15 und 20:20 Uhr, im Bereich der Eibenstraße und Almenrauschstraße (Ottobrunn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1740. Verkehrsunfall; zwei Personen verletzt – Maxvorstadt

Am Donnerstag, 23.10.2025, gegen 04:40 Uhr, befuhr ein 24-jähriger kosovarischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München, mit einem Mercedes Pkw, die Barerstraße stadtauswärts. Neben dem 24-Jährigen befand sich eine 25-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München als Beifahrerin mit im Pkw.

Kurz nach der Kreuzung der Barerstraße mit der Gabelsbergerstraße fuhr der 24-Jährige auf einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Volvo Pkw. Durch den Aufprall wurde dieser wiederum auf einen ebenfalls dort ordnungsgemäß geparkten Toyota Pkw geschoben.

Alle drei Pkw wurden beschädigt. Die geschätzte Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Der 24-Jährige und die 25-Jährige wurde durch den Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Im Fahrzeug des 24-Jährigen wurden eine Lachgaskartusche und sowie mehrere Luftballons aufgefunden. Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass er unter Einfluss des Lachgases stand. Bei dem 24-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Der 24-Jährige wurde unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.