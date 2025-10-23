THIERSHEIM, LKR. WUNSIEDEL. Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb entdeckten am späten Mittwochabend bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A93 verbotene Dopingmittel. Jetzt ermittelt die Kripo Hof.

Gegen 22.15 Uhr stoppten die Fahnder am Autohof Thiersheim einen Volvo. Bei der Durchsuchung des Wagens stießen die Beamten im Kofferraum sowie im Kulturbeutel des 38-jährigen polnischen Fahrers auf zahlreiche Dopingmittel. Die aufgefundene Menge überstieg den gesetzlich zulässigen Grenzwert um mehr als das Zwölffache.

Die Einsatzkräfte beschlagnahmten die verbotenen Substanzen. Der 38-Jährige muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz verantworten. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Hof.