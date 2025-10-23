Gegen 13.30 Uhr klingelten die unbekannten Männer an der Haustür der 84-Jährigen in der Wotanstraße. Unter dem Vorwand, einen Zettel zu benötigen, gelangten die Männer in die Wohnung der Seniorin. Während die 84-Jährige nach einem Stück Papier suchte, versuchte einer der Täter bereits, Gegenstände aus der Wohnung zu tragen. Die Seniorin bemerkte den Diebstahlsversuch und schrie die Männer lauthals an, sodass diese die Wohnung verließen und in Richtung des Edeka Marktes in der Gravenreuther Straße flüchteten. Eine anschließend eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos.

Laut der Frau werden die Männer wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1:

etwa 45 Jahre alt

zirka 175 bis 180 Zentimeter groß

kräftige Statur

trug einen schwarzen Bart

schwarze Hose, schwarze Jacke

sehr gepflegtes, ausländisches Erscheinungsbild

Tatverdächtiger 2:

etwa 55 Jahre alt

zirka 170 Zentimeter groß

langer, grauer Bart

grüne Jacke

Umhängetasche

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche die beiden Männer am Mittwochnachmittag in der Wotanstraße / Gravenreuther Straße beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.