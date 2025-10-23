KIRCHBERG I.W., RAINDORF, LKR. REGEN. Am 20.10.2025 verunfallte ein 84-Jähriger bei Abladetätigkeiten an seinem Traktor und verletzte sich dabei tödlich.

Ersten Erkenntnissen nach befand sich der Mann alleine im Wald unweit seines Anwesens, um dort von seinem Traktor Laub abzulagern. Gegen 10.15 Uhr geriet er aus bislang unbekannten Gründen unter einen Traktorreifen. Ein Anwohner wurde auf den Mann aufmerksam und rief den Notruf. Der schwer Verletzte wurde nach medizinischer Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Dort erlag er in den frühen Morgenstunden am 22.10.2025 seinen Verletzungen.

Die Untersuchungen zum Unfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Eine Fremdbeteiligung kann derzeit ausgeschlossen werden. Es ist von einem tragischen Unfall auszugehen.

