MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. Unbekannte brachten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere Graffiti im Bereich des Kirchparks an. Sie machten auch vor Wänden der dortigen Grundschule nicht Halt. Jetzt ermittelt die Kripo Hof.

Nach ersten Erkenntnissen besprühten die Täter in der Zeit von Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 7.30 Uhr, mehrere Wände sowie das Tor einer Tiefgarage in der Martin-Luther-Straße mit verschiedenen Kritzeleien.In gleicher Weise fanden Zeugen Schmierereien an den Außenwänden der Grundschule, in der nur wenige hundert Meter entfernten Bauerstraße. Es muss davon ausgegangen werden, dass es sich um die gleichen Täter handelt.

In beiden Fällen waren neben den Graffiti auch Hakenkreuze angebracht, was den Straftatbestand des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erfüllt. Im Falle einer Täterermittlung droht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine empfindliche Geldstrafe.

Die weiteren Ermittlungen übernahm aufgrund der rechtsextremen Symbole die Kriminalpolizei in Hof. Die Beamten bitten unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 um Hinweise von Zeugen, die im Bereich des Kirchparks verdächtige Beobachtungen gemacht haben.