NÜRNBERG. (1000) Seit Mittwochmorgen (22.10.2025) wird der 11-jährige Elyas H. aus Nürnberg vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.



Der Junge hat in der Nacht auf Mittwoch nach einem Streit in der Familie aus eigenen Stücken sein Wohnanwesen in der Stettiner Straße verlassen. Nachdem sein Fehlen in den Morgenstunden aufgefallen war, verständigte die Mutter des Jungen die Polizei. Bereits durchgeführte Suchmaßnahmen führten bis dato nicht zum Aufenthaltsort des Jungen.

Personenbeschreibung:

etwa 1,65m groß, schlank; trug zuletzt eine beige Hose, einen blauen Kapuzenpullover mit orangener Aufschrift, weiße Sneaker sowie eine dunkle Jacke oder Weste

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333, der Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienstelle entgegen.

Erstellt durch: Marc Siegl / mc