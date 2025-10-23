MÜNCHBERG, LKR. HOF. Am Mittwochabend kam es in der Stadtkirche „Peter und Paul“ zu einem ungewöhnlichen Vorfall. Eine Frau beschädigte mit einer Motorsäge das Holzkreuz der Kirche.

Um 18.08 Uhr ging bei der Polizei Münchberg der Notruf ein, dass in der Stadtkirche eine Frau mit einer Motorsäge randaliere. Eine Streife begab sich umgehend zum Einsatzort und traf dort auf die 55-jährige Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit. Sie hatte zuvor das große Kreuz der Kirche mit einer kleinen Motorsäge angesägt.

Mitarbeiter der Kirche sprachen die Frau an, bevor die Beamten eintrafen und verhinderten durch ihr vorgehen, dass die Dame das Kreuz vollständig durchsägte. Am Sockel des Kreuzes entstand durch das Einsägen ein Schaden, der sich auf mindestens 1.000 Euro beläuft.

Da die Frau offenbar unter psychischen Problemen leidet, wurde sie durch die Polizei in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen. Zudem muss sie sich wegen einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.