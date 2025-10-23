MEMMINGEN. Am frühen Dienstagabend meldete eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Laberstraße über Notruf, dass ihre Wohnungstür brennen würde. Eine unmittelbar darauf eintreffende Polizeistreife der Polizeiinspektion Memmingen konnte mit einem Feuerlöscher die brennende Wohnungstür ablöschen, bevor sich der Brand weiter ausbreiten konnte.

Die Frau konnte wegen des stark verrauchten Treppenhauses ihre Wohnung im ersten Stock nicht selbständig verlassen und wurde kurz darauf durch die eintreffende Feuerwehr unter Einsatz einer Rettungshaube aus der Wohnung nach draußen gebracht und einer ärztlichen Versorgung zugeführt. Die 58-jährige Deutsche zog sich eine leichte Rauchgasintoxikation zu und wurde kurzzeitig in einer Klinik behandelt. Sieben weitere Bewohner des Hauses konnten von der Polizei über das Treppenhaus ins Freie gebracht werden. Eine Bewohnerin und ihr einjähriges Kleinkind wurden ebenfalls mit leichten Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die drei Verletzen konnten das Krankenhaus nach kurzer Zeit wieder verlassen. Eine stationäre Aufnahme war nicht notwendig.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden noch am Abend durch den Kriminaldauerdienst und Brandermittler der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernommen. Die Ermittler gehen von einer vorsätzlichen und gezielten Brandlegung an der Wohnungstür zum Nachteil der 58-jährigen Frau aus. Der dringende Tatverdacht richtet sich gegen ihren ehemaligen Lebenspartner. Der 57-Jährige polnische Staatsangehörige konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nach kurzer Zeit in unmittelbarer Nähe zum Brandort an einem Einkaufsmarkt in der Braunstraße vorläufig festgenommen werden. Aufgrund des dringenden Tatverdachtes des versuchten Mordes sowie der schweren Brandstiftung und der gefährlichen Körperverletzung beantragte die Staatsanwaltschaft Memmingen Haftbefehl. Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die zuständige Ermittlungsrichterin erließ den von der Staatsanwaltschaft Memmingen beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Memmingen sucht in diesem Zusammenhang dringend Zeugen, welche am späten Nachmittag bzw. am frühen Abend des 21.10.2025 im Bereich der Laberstraße bis zum Supermarkt NETTO in der Braunstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Tat selbst ereignete sich gegen 18:30 Uhr. Insbesondere wäre wichtig, ob und inwieweit eine männliche Person dort zu Fuß unterwegs war, in diesem Bereich vor oder nach der Tat mit einem Benzinkanister hantiert oder sich sonst auffällig verhalten hat. Zeugen werden gebeten, sich unter 08331 100-0 bei der Memmingen Kriminalpolizei zu melden. (KPI Memmingen / StA Memmingen)

