INGOLSTADT, 23.10.2025 - Wie bereits berichtet, kam es gestern an einem Ingolstädter Gymnasium zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 14 und 15 Jahre alten Schülern, in dessen Verlauf der jüngere der beiden eine Schnittverletzung am Arm erlitt.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde gegen den 15-jährigen Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Er wurde gestern nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder nach Hause entlassen.

Zu den Hintergründen der wohl schon länger andauernden Diskrepanzen zwischen den Schülern werden zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Jugendlichen keine Angaben gemacht.