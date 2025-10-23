NEU-ULM/LUDWIGSFELD. In den frühen Morgenstunden des 23.10.2023, kam es zu einem Brand in einer Doppelhaushälfte in Ludwigsfeld.

Eine Bewohnerin eines Wohnanwesens Am Päulesstadel bemerkte Brandgeruch und Feuerschein im Bereich des hinteren Balkons. Bei einer genaueren Überprüfung stellte sie fest, dass die angrenzende Terrassenüberdachung bereits komplett in Brand stand. Die zeitnah eintreffende Feuerwehr erkannte, dass mehrere Räume im Erdgeschoss ebenfalls vom Feuer betroffen waren. Dank des schnellen Eingreifens der Kräfte der Feuerwehr Neu-Ulm konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindert und der Brand abgelöscht werden. Sämtlichen Bewohnern gelang es noch rechtzeitig das Wohnhaus zu verlassen. Sie blieben unverletzt. Eine Katze verstarb in Folge der Rauchgase. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Neu-Ulm und den Kriminaldauerdienst aus Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache erfolgen durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm. (KPI Memmingen – KDD)

