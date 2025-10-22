Medienkontakt:

MATTSIES. Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen Mattsies und Mindelheim ein Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Deutsche war mit ihrem Pkw auf der Kreisstraße in nordöstliche Richtung unterwegs. Im Kurvenbereich kam diese anschließend aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Daraufhin überschlug sich laut unabhängigen Zeugen der Pkw mehrfach. Die Fahrerin, sowie ihr 40-jähriger kosovarischer Beifahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt und mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide Unfallbeteiligten wurden jeweils mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Dieses war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen. Neben einem Großaufgebot des Rettungsdienstes waren zudem 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr Rammingen, Mattsies, sowie Mindelheim eingesetzt. (PI Bad Wörishofen)