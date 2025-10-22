IMMENSTADT/B19. Am Mittwochmittag ereignete sich an der Anschlussstelle Immenstadt-Stein ein schwerer Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

Ein 77-jähriger Fahrzeuglenker befuhr die B19 in Fahrtrichtung Kempten. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei starkem Regen kam das Fahrzeug an der Anschlussstelle Immenstadt-Stein zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach, bis der Pkw auf allen vier Reifen zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer wurde dadurch schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Vor Ort waren neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehren aus Immenstadt und Sonthofen im Einsatz. Die Anschlussstelle war für die Dauer der Rettungs- und Bergemaßnahmen für ca. eine Stunde voll gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro. (VPI Kempten)

