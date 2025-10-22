REGENSBURG. In der Nacht zum 21. Oktober 2025 kam es in der Zeißstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Der Geschädigte erlitt Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Zwei Tatverdächtige konnten zunächst vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen zu diesem Fall dauern noch an.

Am späten Abend des 21. Oktober 2025, kurz vor Mitternacht, wurde der Polizei in Regensburg eine körperliche Auseinandersetzung gemeldet. Der Sicherheitsdienst des betroffenen Areals informierte die Einsatzkräfte, die daraufhin unverzüglich zum Tatort in der Zeißstraße fuhren.

Bei ihrem Eintreffen bestätigten die Beamten, dass es zu einem Streit zwischen zwei Männern, den Tatverdächtigen, und einem weiteren Mann, dem Geschädigten, gekommen war. Der 36-jährige tunesische Geschädigte wies Verletzungen auf, darunter eine gebrochene Nase sowie eine Schnittverletzung an der rechten Hand. Er wurde umgehend durch den Rettungsdienst in ein Regensburger Krankenhaus transportiert.

Die beiden Tatverdächtigen, ein 36-jähriger und ein 21-jähriger Syrer, konnten noch am Tatort vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung sowie zu den genauen Tatumständen werden derzeit von der Polizeiinspektion Regensburg Süd geführt. Das tatverdächtige Duo wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.