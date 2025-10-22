ERLANGEN. (999) Seit Dienstagnachmittag (21.10.2025) wird der 71-jährige Hung T. aus Erlangen vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.



Der 71-Jährige verließ am Dienstagnachmittag gegen 14:00 Uhr seine Wohnung in der Gebbertstraße und kehrte seitdem nicht mehr nachhause zurück. Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

71 Jahre alt, asiatisches Aussehen, 165 cm groß, graue kurze Haare, schlanke Statur, Bekleidung: braun-grüne Jogginghose, orange-schwarze Regenjacke oder orangene Fleecejacke, braune Schuhe

Ein Bild des Vermissten steht zur Veröffentlichung als Download zur Verfügung.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Telefonnummer 09131 7600, der Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienstelle entgegen.



Erstellt durch: Michael Petzold