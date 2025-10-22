INGOLSTADT, 22.10.2025 - Kurz vor 13.00 Uhr wurde die Einsatzleitstelle über eine Auseinandersetzung zwischen zwei 14 und 15 Jahre alten Schülern eines Gymnasiums an der Maximilianstraße informiert.

Im Verlauf der Streitigkeit erlitt der jüngere der beiden Jungen eine Schnittverletzung am Arm, die ärztlich behandelt werden musste.

Die Polizeiinspektion Ingolstadt war mit starken Kräften vor Ort und konnte den Tatverdächtigen noch im Schulgelände festnehmen.

Die Hintergründe, sowie die genauen Tatumstände sind momentan noch Gegenstand der Ermittlungen.

Es wird nachberichtet.