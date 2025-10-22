1976 – Polizei ermittelt nach Einbrüchen im Stadtgebiet

Haunstetten-Siebenbrunn - Am Dienstag (21.10.2025) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Inninger Straße.

In der Zeit von 13.00 Uhr bis 22.15 Uhr betraten die Täter die Wohnung und entwendeten Wertgegenstände. Der Beuteschaden befindet sich im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich. Der Sachschaden wird derzeit ermittelt.

Haunstetten-Siebenbrunn – In der Nacht von Montag (20.10.2025) auf Dienstag (21.10.2025) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Karl-Settele-Straße.

In der Zeit von 18.55 Uhr bis 05.15 Uhr betraten die Täter die Wohnung. Augenscheinlich erbeuteten die Täter keine Wertgegenstände. Der Sachschaden wird derzeit ermittelt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt in beiden Fällen wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Um sich vor Wohnungseinbruch zu schützen hat die Polizei folgende Tipps:

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.

Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.

Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Schließen Sie beim Verlassen die Türe immer zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.

Weiter Informationen finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/kriminalpolizeiliche-beratungsstellen/005241/index.html

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren. Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.

Für Medienvertreterinnen und Medienvertreter stellen wir unter folgendem Link O-Töne zur Thematik zu Verfügung:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/090151/index.html

1977 – Fahrt unter Drogeneinfluss

Hochfeld – Am Dienstag (21.10.2025), gegen 08.45 Uhr wurde bei einem 21-Jährigen auf der Von-Parseval-Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Er stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen.

Die Beamten stellten während der Kontrolle des 21-jährigen Fahrers drogentypische Auffälligkeiten fest. Der Drogenschnelltest ergab ein positives Ergebnis auf Kokain. Ein Arzt führte beim 21-Jährigen anschließend eine Blutentnahme durch. Gegen den 21-Jährigen (rumänische STA) laufen nun Ermittlungen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

1978 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Innenstadt – Am Dienstag (21.10.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Gögginger Straße.

Gegen 17.00 Uhr schlug ein 24-Jähriger nach derzeitigen Erkenntnissen einem 41-Jährigen unvermittelt ins Gesicht, nachdem sich beide zuvor in der Gögginger Straße offenbar im Vorbeigehen berührten. Der 41-Jährige wurde hierbei verletzt.

Die Polizei nahm den 24-Jährigen kurz nach der Tat fest. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Beide Männer besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

1980 - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Hochzoll - In der Zeit von Montag (20.10.2025), 15.00 Uhr, bis Dienstag (21.10.2025), 05:15 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person ein geparktes Auto in der Pfrontener Straße.

Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte offenbar den VW, der dort geparkt war. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich offenbar von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.