PEIßENBERG, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am Dienstagabend, 21. Oktober 2025, sollen in Peißenberg zwei bislang Unbekannte einen heranwachsenden Mann zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Bei dem Vorfall setzten die unbekannten Männer Pfefferspray ein. Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Dienstag (21. Oktober 2025), gegen 22.30 Uhr, sollen zwei unbekannte Männer einen heranwachsenden Peißenberger, der in seinem Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Discounters in der Sonnenstraße in Peißenberg saß, zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Im Verlauf des Vorfalls setzten die Täter Pfefferspray gegen den Geschädigten ein. Zu einem Beuteschaden kam es jedoch nicht, da der leicht verletzte Mann fußläufig flüchtete und Hilfe verständigte.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nach Bekanntwerden des Vorfalls bislang nicht zur Identifizierung bzw. Ergreifung eines Tatverdächtigen.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Weilheim. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II werden die Ermittlungen durch das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim wegen des Verdachts eines versuchten Raubdelikts fortgeführt.

Zur Aufklärung der Tat bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Beschreibung Täter: Die beiden Täter sollen ca. 180 cm groß und mit einem Tuch maskiert gewesen sein.

Wer kann Angaben zur Identität der oben genannten Personen machen?

Wer hat am Dienstag, 21. Oktober 2025, zwischen 22.15 Uhr und 23.00 Uhr in Peißenberg im Bereich des Parkplatzes des Norma-Marktes in der Sonnenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer kann sonstige Angaben machen, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.