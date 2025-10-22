PASSAU. Am Nachmittag des 21.10.2025 übergab eine Seniorin aus Passau nach einem Schockanruf Gold an bislang unbekannte Abholer. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Gegen 16:30 Uhr erhielt die Dame einen Anruf mit unbekannter Nummer. Die Person am anderen Ende gab sich als Enkel der Seniorin aus und bat um Geld, da dieser aufgrund eines Verkehrsunfalls im Gefängnis sitzen solle und seine Kaution bezahlen müsse. Es wurden noch mehrere Anrufe durch die bislang unbekannten Personen getätigt. Als eine weibliche Abholerin noch während des laufenden Telefonats erschien, übergab die Seniorin Gold und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro, in dem Glauben, sie würde damit einem Angehörigen helfen.

Die Abholerin kann wie folgt beschrieben werden: 160 cm groß, 50 - 55 Jahre, schulterlange Haare, keine Brille.

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizei Niederbayern hat die Ermittlungen zum Betrugsfall übernommen und bittet um Hinweise, unter anderem zu wartenden Taxis, ausländischen oder ortsfremden Pkw. Zeugen die am Dienstag, den 21.10.2025, zwischen 15:00 und 17:00 Uhr im Bereich Heining auffällige Beobachtungen, insbesondere zur Übergabe am Haus der Geschädigten in der Anrichterstraße machen konnten, werden gebeten, sich unter der 0851/9511-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Draxinger, 09421/868-1014

Veröffentlicht: 22.10.2025 13:23 Uhr