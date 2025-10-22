POCKING, LKR. PASSAU. Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es heute Morgen in Pocking, nachdem bei einer Schule eine Mitteilung einging, dass sich ein Mann mit einer Waffe im Gebäude aufhalten solle.

Gegen 10.15 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass bei der Schule im Weizauerweg in Pocking ein anonymer Anruf einging. Der Anrufer teilte mit, dass sich eine Person mit einer Waffe bei den Toiletten im Schulgebäude aufhalten solle. Das Gebäude wurde umgehend von zahlreichen Einsatzkräften umstellt und abgesucht. Die Überprüfungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden in enger Abstimmung mit der Schulleitung durchgeführt.

Schüler und Lehrer wurden angewiesen weiterhin in den Klassenräumen zu bleiben. Die Absuche war gegen 11.30 Uhr beendet, dabei konnten im gesamten Gebäude keine unberechtigten Personen festgestellt werden.

Bei dem Einsatz waren Einsatzkräfte der Polizeistation Pocking, Polizeiinspektion Pfarrkirchen, Bad Griesbach, Simbach am Inn, Eggenfelden, der Zentralen Einsatzdienste Passau, der Grenzpolizeiinspektion Passau sowie der Grenzpolizeigruppe Freyung beteiligt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, 09421/868-1015

Veröffentlicht: 22.10.2025, 12:15 Uhr