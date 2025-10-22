KONZELL, LKR. STRAUBING-BOGEN. Gestern Nachmittag (21.10.2025) kam es zu einem landwirtschaftlichen Unfall, bei dem ein 72-Jähriger schwer verletzt wurde.

Ersten Erkenntnissen nach brachte der Mann gegen 15.00 Uhr mit einem Traktor samt angehängtem Güllefass auf einer stark abschüssigen Wiese Gülle aus. Dabei kam das Güllefass aus bislang ungeklärter Ursache ins Rutschen und zog den Traktor mit sich nach hinten. Das Gespann wurde von angrenzenden Bäumen gestoppt, dabei kippte der Traktor auf die linke Seite.

Die Bergung des Verunfallten erfolgte durch die alarmierten Feuerwehren. Der 72-Jährige wurde schwer am Fuß verletzt und nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst samt Notarzt vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro.

Die Untersuchungen zum Unfall wurden nach Erstaufnahme der Polizei Bogen von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Dabei war vor Ort auch die Berufsgenossenschaft miteingebunden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 22.10.2025, 11.50 Uhr