ERGOLDING, LKR. LANDSHUT. Am Montagabend (20.10.2025) konnten zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch festgenommen werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut.

Gegen 20.50 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass wohl in ein Einfamilienhaus in der Tulpenstraße eingebrochen wurde. Der Mitteiler hörte Glas zerbrechen und konnte zwei Personen beobachten, die sich zu Fuß entfernten. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung wurden zwei Männer festgestellt. Der 23-jährige Deutsche und der 36-jährige Pole führten entsprechendes Werkzeug und Vermummungsgegenstände mit. Beide wurden vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen übernommen.

Am Dienstag (21.10.2025) wurden beide Männer beim zuständigen Amtsgericht dem Haftrichter vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Landshut beantragte Haftbefehl gegen den 36-Jährigen wurde erlassen und er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der Haftbefehl gegen den 23-Jährigen wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

