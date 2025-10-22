GRAFLING, LKR. DEGGENDORF. Am 18.10.2025 gegen 17:25 Uhr brach in einer privaten Sauna eines Einfamilienhauses im Rohrmünzer Weg ein Feuer aus.

Das Feuer griff noch auf das danebenliegende Badezimmer über, bevor es durch das Einschreiten der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der Sachschaden wird nach bisherigen Erkenntnissen auf einen niedrigen 6-stelligen Bereich geschätzt. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Veröffentlicht: 22.10.2025 07:45 Uhr