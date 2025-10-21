WEIßENHORN. Am Sonntagabend, den 19.10.2025, gegen 22:30 Uhr, ging bei der ILS Donau-Iller ein Notruf über einen Brand an einem Wald am Bretzelesweg in Weißenhorn ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurde der Vollbrand eines Stadels festgestellt.

Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen, wodurch der Abbrand eines eingestellten Mähdreschers verhindert werden konnte. In Brand geraten waren eingelagerte Heuballen. Nach ersten Schätzungen wird von einem ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro ausgegangen. Bereits im Februar diesen Jahres ermittelte die Polizei in Weißenhorn wegen Sachbeschädigung in diesem Stadel. Damals wurden Spuren festgestellt, die auf ein offenes Feuer im Stadel hindeuteten. Ein Täter konnte nicht ermittelt werden. Zudem ist unklar, ob der Brand des Stadels im Zusammenhang mit zwei weiteren Brandstiftungen steht, die an den Wochenenden 03./04.10.2025 und am 12./13.10.2025 in einer Schrebergartenanlage am gegenüberliegenden, nördlichen Standrand von Weißenhorn begangen wurden. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen die Ermittlungen übernommen.

