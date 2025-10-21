NÜRNBERG. (993) Am vergangenen Freitagnachmittag (17.10.2025) kam es im Osten Nürnbergs zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei bzw. im weiteren Verlauf drei Personen. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.



Gegen 15:15 Uhr befuhr der spätere Geschädigte (31, syrisch) den öffentlichen Parkplatz in der Flußstraße (Ecke Thumenberger Weg). Hier bemerkte er, wie zwei männliche Personen einen Pkw, welchen der Geschädigte dort abgestellt hatte, zerkratzten.

Er stieg daraufhin aus seinem Pkw aus und sprach die beiden Männer an. Einer der Personen entfernte sich einige Meter, mit der zweiten kam es dagegen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Kurze Zeit später griff auch der andere Mann in das Geschehen ein, womit beide gemeinsam den Geschädigten attackierten.

Nach der Tat flüchteten die beiden dunkel gekleideten Männer in Richtung der Dr.-Carlo-Schmid-Straße. Möglicherweise setzten die Männer ihre Flucht in einem Pkw fort, welchen sie zuvor in unmittelbarer Nähe geparkt hatten.

Die Ermittlungen u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung werden durch die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost geführt. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise.

Ermittlungen haben ergeben, dass sich zum Tatzeitpunkt Passanten am bzw. im Bereich um den Parkplatz aufgehalten haben. Personen, die Angaben zur Tat machen können bzw. die die beiden Männer auf der Flucht oder beim Einsteigen in ein zuvor geparktes Fahrzeug etc. beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 9195-0 zu melden.

