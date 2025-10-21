Am 26. Oktober 2025 werden in Deutschland die Uhren von Sommer- auf Winterzeit umgestellt. Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord möchte den Beginn der dunklen Jahreszeit wieder dazu nutzen, den Bürgerinnen und Bürgern das Thema Einbruchschutz in Erinnerung zu rufen.

Junge Polizeibeamtinnen und -beamte der Bereitschaftspolizeiabteilungen Eichstätt und Dachau werden deshalb am 23. Oktober 2025, in der Zeit zwischen 16:00 und 19:00 Uhr, Präventionsflyer in Wohnvierteln verteilen und dabei gezielt den Gesprächskontakt zu den Anwohnern suchen. Sie sensibilisieren und informieren, wie sie sich und ihr Heim besser vor Einbruchskriminalität schützen können. Auch wenn die Zahlen in der Polizeilichen Kriminalstatistik im Präsidialbereich Oberbayern Nord in der Gesamtschau der vergangenen 10 Jahre eher zurückgegangen sind und keinen Kriminalitätsschwerpunkt mehr bilden, ist jeder einzelne verübte Einbruch ein Einbruch zu viel!

Für die betroffenen Opfer stellt ein Einbruch ins persönliche Wohnumfeld oftmals eine langanhaltende psychische Belastung dar und nimmt einen starken Einfluss auf das tägliche Sicherheitsempfinden des Einzelnen. Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord wird weiterhin dem Phänomen der Einbruchskriminalität mit Schwerpunktkontrollen und Präventionsaktionen entschieden entgegenwirken. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, wachsam zu bleiben

und die nachfolgenden präventiven Verhaltenstipps beherzigen

- Schließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit!

- Gekippte Fenster sind leicht zu öffnen und für Einbrecher kein Hindernis!

- Ziehen Sie Haustüren nicht nur zu, sondern versperren Sie diese!

- Hinterlassen Sie auch bei längerer Abwesenheit einen bewohnten Eindruck, indem Sie beispielsweise Rollläden tagsüber nicht geschlossen halten, der Briefkasten regelmäßig geleert wird und Licht Ihre Anwesenheit suggeriert!

und die kostenfreie kriminalpolizeiliche Fachberatung zu nutzen!

- Nehmen Sie das Angebot einer individuellen kostenfreien kriminalpolizeilichen Fachberatung vor Ort an und informieren Sie sich individuell, wie Sie IHR HEIM auch durch technische Vorkehrungen besser SCHÜTZEN können.