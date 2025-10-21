NABBURG, LKR. SCHWANDORF. Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Montag in einen Verbrauchermarkt in Nabburg ein und entwendeten Bargeld im fünfstelligen Bereich und Zigaretten. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt.

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 19.10.2025, 20:15 Uhr bis 20.10.2025, 05:50 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Verbrauchermarkt im Ramgraben in 92507 Nabburg. Sie entwendeten Bargeld im unteren fünfstelligen Eurobereich und Zigaretten. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird derzeit noch ermittelt.

Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer im Tatzeitraum im Bereich Ramgraben in Nabburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 in Verbindung zu setzen.