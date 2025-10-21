VIECHTACH, LKR. REGEN. Am Montag, 20.10.2025, ereignete sich gegen 14:00 Uhr an der sogenannten „Rehau-Kreuzung“ ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 58-jähriger polnischer Mann aus dem Landkreis Regen mit seinem Leichtkraftrad Yamaha die Staatsstraße 2139 von Viechtach kommend Richtung Bundesstraße 85 und bog dort an der Ampelkreuzung nach links Richtung Regen ein. Eine 59-jährige deutsche Frau, ebenfalls aus dem Landkreis Regen, fuhr mit ihrem Pkw BMW Mini auf der Bundesstraße 85 von Regen kommend Richtung Cham und wollte die Ampelkreuzung geradeaus überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Bei dem Zweiradfahrer wurden durch die eintreffenden Rettungskräfte noch Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, er erlag jedoch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Es entstand ein Gesamtsachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Es wurden Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache eingeleitet, insbesondere wer von den beiden Unfallbeteiligten das Rotlicht der Lichtzeichenanlage missachtet hat. Hierzu wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf auch ein Sachverständiger zur Beweissicherung beauftragt und die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Die Unfallörtlichkeit war während der Unfallaufnahme bis 18:30 Uhr komplett gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehren Viechtach, Schlatzendorf und Prackenbach unterstützen am Unfallort bei der Absicherung der Unfallstelle und der Verkehrslenkung.

Die Polizeiinspektion Viechtach bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und den jeweiligen Ampelphasen der Unfallbeteiligten geben können, sich unter der Telefonnummer 09942/9404-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Viechtach, Tel.: 09942/9404-0

Veröffenticht: 21.10.2025, 06.30 Uhr