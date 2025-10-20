ANSBACH. (988) Seit Montag (20.10.2025) wird die 13-jährige Sabina G. aus Sachsen b. Ansbach vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten.

Die 13-jährige Sabina G. ist am heutigen Tag nicht in der Schule erschienen und seither unbekannten Aufenthalts. Die Polizeiinspektion Ansbach hat umfangreiche Suchmaßnahmen nach Sabina G. eingeleitet, konnte die Vermisste jedoch bislang nicht antreffen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die 13-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, wird die Öffentlichkeit um Mitfahndung gebeten.

Personenbeschreibung:

Ca. 160 cm groß, normale Statur, braune Haare, braune Augen, wahrscheinlich bekleidet mit schwarzer Jacke und weißen Sneakern

Hinweise zum Aufenthaltsort von Sabina G. nehmen die Polizeiinspektion Ansbach unter der Rufnummer 0981 3576574-0, jede andere Polizeidienststelle sowie der Polizeinotruf 110 entgegen.

