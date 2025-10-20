20.10.2025, Polizeipräsidium Unterfranken
SCHWEINFURT. Seit Sonntag wird eine 32-jähriger Mann vermisst. Die Schweinfurter Polizei ist seither auf der Suche und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.
Der 32-jährige Lukas Riedmann ist Sonntagnacht gegen 03:00 Uhr mit einem schwarzen Ford S-Max mit Schweinfurter Zulassung unterwegs gewesen. Auf Grund seines Gesundheitszustandes ist davon auszugehen, dass er sich in hilfloser Lage befindet. Die Bevölkerung wird gebeten sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden.
Herr Riedmann wird wie folgt beschrieben:
- Circa 189 cm groß und circa 117 kg schwer
- Braune kurze Haare, Bart
- Braune Stoffhose, dunkelgrüne Jacke, grüne Schuhe
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.