Der 32-jährige Lukas Riedmann ist Sonntagnacht gegen 03:00 Uhr mit einem schwarzen Ford S-Max mit Schweinfurter Zulassung unterwegs gewesen. Auf Grund seines Gesundheitszustandes ist davon auszugehen, dass er sich in hilfloser Lage befindet. Die Bevölkerung wird gebeten sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden.

Herr Riedmann wird wie folgt beschrieben:

Circa 189 cm groß und circa 117 kg schwer

Braune kurze Haare, Bart

Braune Stoffhose, dunkelgrüne Jacke, grüne Schuhe

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.