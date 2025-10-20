1959 – Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Innenstadt – In der Zeit von Freitag (17.10.2025), 17.00 Uhr, bis Sonntag (19.10.2025), 17.15 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Arthur-Piechler-Straße.

Der Beuteschaden sowie der entstandene Sachschaden werden derzeit abgeklärt.

Pfersee – Am Sonntag (19.10.2025), in der Zeit von 18.40 Uhr bis 19.30 Uhr. versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sich Zugang zu einer Wohnung in der Deutschenbaurstraße zu verschaffen.

Offenbar wurden die Täter von den Bewohnern gestört, als diese nach Hause kamen. Somit gelang es den Tätern nicht, die Wohnung zu betreten.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls und versuchtem Einbruchsdiebstahl. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Um sich vor Wohnungseinbruch zu schützen hat die Polizei folgende Tipps:

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.

Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.

Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Schließen Sie beim Verlassen die Türe immer zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.

Weiter Informationen finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/kriminalpolizeiliche-beratungsstellen/005241/index.html

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren. Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.

Für Medienvertreterinnen und Medienvertreter stellen wir unter folgendem Link O-Töne zur Thematik zu Verfügung:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/090151/index.html

1960 – Polizei ermittelt nach sexueller Belästigung

Hochzoll – Am Freitag (17.10.2025) belästigte ein bislang unbekannter Täter eine 25-jährige Joggerin in der Freibergseestraße.

Der Unbekannte mit seinem Rad an der 25-Jährigen vorbei. Hierbei griff er der 25-Jährigen ans Gesäß und flüchtete dann Richtung Zugspitzstraße.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

schwarze Jacke, trug eine Kapuze, schwarze Hose

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Sexualdeliktes. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Feststellungen machen, umgehend den Polizeinotruf 110 zu verständigen.

1961 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Lechhausen – Am Samstag (18.10.2025) beschädigte eine bislang unbekannte Person ein geparktes Auto in der Brunnenstraße.

Gegen 18.00 Uhr wurde der blaue Seat an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Lechhausen – In der Zeit von Samstag (18.10.2023), 22.00 Uhr, bis Sonntag (19.10.2025), 12.00 Uhr beschädigten eine oder mehrere bislang unbekannte Personen ein geparktes Auto in der Euler-Chelpin-Straße.

Der schwarze Mercedes wurde sowohl hinten rechts, als auch hinten links beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1962 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Hochzoll – In der Zeit von Freitag (17.10.2025), 23.30 Uhr, bis Sonntag (19.10.2025), 15.30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person ein geparktes Auto in der Geishornstraße.

Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte offenbar den Seat, der dort geparkt war. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich offenbar von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1963 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Stadtbergen – Am Sonntag (19.10.2025) fuhr ein 64-jähriger Radfahrer unter Alkoholeinfluss in der Lohfeldstraße und stürzte. Der 64-Jährige verletzte sich dabei.

Gegen 12.00 Uhr fuhr eine 55-jährige Autofahrerin aus ihrer Hofeinfahrt auf die Fahrbahn. Hierbei bemerkte sie den 64-Jährigen und hielt an, um diesen vorbeifahren zu lassen. Der 64-Jährige bremste in der Folge jedoch stark ab und stürzte alleinbeteiligt. Dabei verletzte er sich leicht. Der 64-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 64-Jährigen.

Der 64-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Die 55-Jährige besitzt die kroatische Staatsangehörigkeit.

1964 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Innenstadt – Am Freitag (17.10.2025) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Baustelle in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße.

Gegen 15.00 Uhr betraten die Unbekannten die Baustelle und entwendeten mehrere Gegenstände. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1965 – Polizei verhütet Trunkenheitsfahrt

Innenstadt – Am Sonntag (19.10.2025) verhinderte die Polizei in den frühen Morgenstunden eine Trunkenheitsfahrten mit E-Scooter.

Gegen 20.00 Uhr stoppte eine Streife einen 36-jährigen Mann in der Langenmantelstraße. Dieser stand ganz offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen und wollte gerade mit einem E-Scooter losfahren.

Bei der Verkehrskontrolle bestätigte sich der Eindruck der Beamten. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt. Strafrechtliche Konsequenzen erwarten ihn nicht.

1966 – Polizei ermittelt nach Widerstand

Universitätsviertel – Am Samstag (18.10.2025) wollte ein 27-Jähriger einen Club in der Piccardstraße nicht verlassen. Nachdem die Polizei hinzugezogen wurde, leistete der Mann Widerstand.

Gegen 01.00 Uhr sollte der 27-Jährige aufgrund seines Verhaltens den Club verlassen. Nachdem er der Aufforderung nicht nachkam, riefen Mitarbeiter die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten weigerte sich der 27-Jährige weiterhin den Club zu verlassen.

In der Folge leistete er Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Es wurden keine Personen verletzt. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, brachten Beamte den 27-Jährigen in den Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands gegen den 27-Jährigen.

Der 27-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

1967 – Polizei ermittelt nach Fahrten unter Alkohol

Innenstadt – Am Samstag (18.10.2025) war ein 19-Jähriger unter Alkoholeinfluss mit einem E-Scooter in der Brückenstraße unterwegs.

Gegen 21.20 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Gegen 22.30 Uhr war der 19-Jährige erneut mit einem E-Scooter unterwegs. Die Streife kontrollierte den Mann in der Hermanstraße. Ein Atemalkoholtest ergab noch immer einen Wert von über einem Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten erneut eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun in zwei Fällen wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 19-Jährigen.

1968 – Polizei ermittelt nach Raubdelikt

Hochfeld – Am Montag (20.10.2025) entwendete ein bislang unbekannter Radfahrer einer 20-jährigen Fußgängerin im Vorbeifahren die Handtasche in der Schertlinstraße. Die 20-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 05.00 Uhr ging der Unbekannte die 20-Jährige zunächst körperlich an und entwendete dann die Handtasche. Anschließend flüchtete der bislang unbekannte Mann. Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt. Eine sofortige Fahndung verlief negativ.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun u. a. wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/232-3821 entgegen.