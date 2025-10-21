LKR. KELHEIM. Mitte Oktober 2025 erstattete ein 61-Jähriger aus dem Landkreis Kelheim Anzeige bei der Polizeiinspektion Kelheim, da er offenbar Opfer einer dreisten Betrugsmasche geworden ist.

Nachdem der 61-Jährige etwa im Juli 2025 zunächst von einer ihm unbekannten Frau eine Kurznachricht erhielt, traf er sich nach anfänglichem Chatverkehr mit einer unbekannten Frau. Nach weiteren persönlichen Treffen in der Oberpfalz bat ihn die Frau um Geld, u. a. für eine Operation und zur Begleichung von Schulden. Nach bisherigem Stand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen soll der 61-Jährige auf diese Weise rund insgesamt über 150.000 Euro übergeben haben. Nachdem im Zuge der weiteren Ermittlungen bekannt wurde, dass am Donnerstag, 16.10.2025, im Raum Abensberg eine erneute Bargeldübergabe stattfinden sollte, konnten Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Landshut schließlich eine 50-jährigeTschechin aus dem Kreis Domazlice sowie deren 18-jährigen Sohn vorläufig festnehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg erging gegen die 50-Jährige zwischenzeitlich Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Betruges.

Sie wurde am 17.10.2025 nach Vorführung beim Amtsgericht Regensburg in eine bayerische Justizvollzugsanstalt (JVA) eingeliefert. Der 18-Jährige ist nach Durchführung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen worden.

So schützen Sie sich vor „Liebes-Betrug“ (Love oder Romance Scamming)

Die Suche nach der großen Liebe nutzen Betrügerinnen und Betrüger häufig auch im Internet aus. Sie nehmen über soziale Netzwerke Kontakt mit ihren Opfern auf, denen sie eine Beziehung vorgaukeln. In der digitalen Welt gibt es viele Möglichkeiten, neue Menschen kennenzulernen oder potenzielle Partner zu finden – sei es über Dating-Apps oder Soziale Netzwerke. Doch wo immer mehr Menschen die große Liebe suchen, haben auch Betrüger entsprechende Möglichkeiten, Opfer zu finden.

Was ist Love/Romance Scamming ?

Mit gefälschten Profilen und falschen Identitäten versuchen sogenannte Romance oder Love Scammer Liebesbeziehungen aufzubauen. Sie geben sich auf Dating-Portalen, in sozialen Netzwerken oder Messengern als attraktive Singles aus, teils mit faszinierenden Lebensläufen, und schreiben einfühlsame Nachrichten. Dabei zielen die Betrüger auf die emotionale Bindung und das Vertrauen des Opfers. Dabei gehen sie sehr geschickt vor und nehmen sich Zeit, um Vertrauen des ahnungslosen Chat-Partners zu gewinnen. Sobald das Opfer Vertrauen gefasst hat, beginnen die Betrüger damit, um Geld zu bitten. Durch die emotionale Abhängigkeit, so das Kalkül, fällt es schwer, Geldforderungen, finanziellen oder anderen Gefälligkeiten eine Absage zu erteilen.

So können Sie sich schützen

Um nicht Opfer dieser Betrugsmasche zu werden, sollen Sie bei jeder Kontaktaufnahme von Unbekannten über das Internet oder über Messenger-Dienste grundsätzlich misstrauisch sein. Achten Sie auf Ungereimtheiten und Widersprüche und lassen Sie sich von fadenscheinigen Ausreden und Erklärungen nicht blenden. Seien Sie außerdem zurückhaltend bei der Veröffentlichung Ihrer persönlichen Daten, wie Anschrift, Geburtsdatum oder auch Angaben zu ihrem Arbeitgeber/Beruf.

Veröffentlicht: 21.10.2025, 07.55 Uhr