CHAM. Im Zeitraum von Freitag, 17. Oktober, 06.00 Uhr, bis Samstag, 18. Oktober, 14.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Chamer Stadtteil Tasching ein. Aus dem Anwesen wurde ein Geldbehältnis entwendet. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die bislang unbekannten Täter gewaltsam über ein Kellerfenster in das Einfamilienhaus. Im Inneren des Hauses durchsuchten sie mehrere Räume und entfernten ein verschlossenes Geldbehältnis, in welchem sich Bargeld befand. Zudem wurde weiteres Bargeld aus einem Zimmer entwendet. Nach der Tat entfernten sich die Personen in unbekannte Richtung. Der entstandene Vermögensschaden beläuft sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen auf eine hohe fünfstellige Bargeldsumme. An dem Gebäude entstand zudem ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Vor Ort wurden durch die Kriminalpolizei Regensburg umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen zur Identifizierung der bislang unbekannten Tatverdächtigen dauern an.

Personen, die im genannten Zeitraum im Bereich Tasching verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben – insbesondere zu unbekannten Personen oder Fahrzeugen –, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941 / 506-2888 mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.