SIMBACH AM INN, LKR. ROTTAL-INN. Fahnder der Grenzpolizeigruppe Simbach am Inn fanden bei einer Durchsuchung eine größere Menge Betäubungsmittel. Gegen den 27-jährigen Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen.

Bei einer Kontrolle der Grenzpolizeigruppe Simbach am Inn fanden die Beamten im Fahrzeug eines 27-Jährigen Afghanen eine größere Menge Haschisch. Am Mittwoch (15.10.2025) vollzogen Beamte aus Simbach einen von der Staatsanwaltschaft Landshut beantragten Durchsuchungsbeschluss wegen des Verdachts des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in der Wohnung des 27-Jährigen. Dabei konnten sie erneut diverse Betäubungsmittel sicherstellen, darunter rund 130 Gramm Kokain, Marihuana, Haschisch sowie Bargeld im fünfstelligen Bereich. Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen und beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dort wurde der von der Staatsanwaltschaft Landshut beantragte Haftbefehl erlassen und der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Veröffentlicht: 20.10.2025, 08.55 Uhr