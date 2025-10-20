NEUSTADT A. D. DONAU, LKR. KELHEIM. Nach der Attacke eines 42-Jährigen auf einen 31-Jährigen am vergangenen Donnerstag (16.10.2025) hat die Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Regensburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg Haftbefehl gegen den 42-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags erlassen.

Der Tatverdächtige wurde am Freitag, 17.10.2025, nach Vorführung beim Amtsgericht Regensburg in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der 31-Jährige befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung.

Veröffentlicht: 20.10.2025, 08.50 Uhr