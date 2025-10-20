SIGMARSZELL. Seit Sonntag, 19.10.2025, ca. 15:00 Uhr, wurde ein 89-jähriger Mann aus Sigmarszell, Landkreis Lindau, vermisst. Der Herr wurde zuletzt gegen 16:00 Uhr zu Fuß unterwegs im Bereich Thumen/Sigmarszell gesehen und war seither abgängig.

Da er an einer fortgeschrittenen Demenzerkrankung leidet, ist er örtlich und zeitlich nicht orientiert. Aufgrund der herrschenden Witterungsverhältnisse musste von einer hilflosen Lage des Mannes ausgegangen werden.

Die umfangreichen Suchmaßnahmen von Bergwacht, Suchhundestaffel, Feuerwehr und Polizei führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Auch Einsatzkräfte aus Österreich beteiligten sich an der Suche auf dem direkt angrenzenden österreichischen Staatsgebiet. Daher wurde eine Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbild veröffentlicht.

Der Vermisste konnte schließlich am Montag, den 20.10.2025, gegen 05:00 Uhr, unweit der deutschen Grenze in Österreich nur wenige Kilometer von seinem Wohnort entfernt durch österreichische Rettungskräfte aufgefunden werden. Er wurde zur medizinischen Überprüfung ins Klinikum Bregenz verbracht.

Zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte des Vermissten bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die im Rahmen der Fahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten - insbesondere das veröffentlichte Bild der Person - zu löschen! Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung.