SIGMARSZELL. Seit Sonntag, 19.10.2025, ca. 15:00 Uhr, wird ein 89-jähriger Mann aus Sigmarszell, Landkreis Lindau, vermisst. Der Herr wurde zuletzt gegen 16:00 Uhr zu Fuß unterwegs im Bereich Thumen/Sigmarszell gesehen und ist seither abgängig.

Da er an einer fortgeschrittenen Demenzerkrankung leidet, ist er örtlich und zeitlich nicht orientiert. Aufgrund der herrschenden Witterungsverhältnisse wird derzeit von einer hilflosen Lage des Mannes ausgegangen.

Die bisherige umfangreichen Suchmaßnahmen von Bergwacht, Suchhundestaffel, Feuerwehr und Polizei führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Auch Einsatzkräfte aus Österreich beteiligten sich an der Suche auf dem angrenzenden österreichischen Staatsgebiet.

Deshalb wird um Mithilfe durch die Bevölkerung gebeten.

Der Vermisste ist mit Stiefeln, einer dunklen Jeans und einer schwarzen Daunenweste bekleidet und trägt eine Brille. (PI Lindau)

Zur Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbild

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).