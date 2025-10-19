Pkw kollidiert im Gegenverkehr mit Traktorgespann

BABENHAUSEN. Am Sonntag gegen 13:10 Uhr kam es auf der ST2017 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Traktorgespann. Der 77-jährige deutsche PKW-Führer befuhr die ST2017 von Babenhausen in Richtung Kirchhaslach und kam aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Der Fahrer eines Traktorgespanns erkannte die Situation, bremste ab und lenkte sein Gespann an den rechten Fahrbahnrand. Eine Kollision war jedoch nicht mehr zu vermeiden. Der Unfallverursacher wurde in seinem Pkw eingeschlossen und durch die hinzugerufene Feuerwehr aus Kirchhaslach und Babenhausen mittels schwerem technischem Gerät befreit. Im Anschluss wurde der Unfallverursacher leicht verletzt in ein Klinikum eingeliefert. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Beim Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000€. Den Unfallverursacher erwartet eine Strafanzeige aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs. (PI Memmingen)

