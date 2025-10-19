PASSAU, LKR. PASSAU, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Von Donnerstag (16.10.2025) bis Sonntag (19.10.2025) fand heuer die „Central European Rally“ (CER) im Dreiländereck Deutschland-Österreich-Tschechien statt. Zahlreiche Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Niederbayern zusammen mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei waren zur Betreuung der Veranstaltung im Einsatz.

Insgesamt fanden an vier Tagen Wertungsprüfungen in den Gemeindebereichen Bad Griesbach, Hauzenberg, Freyung und Wegscheid statt. Heute beendet die Siegerehrung im Service Park die Veranstaltung. Aus polizeilicher Sicht verliefen die Prüfungen weitestgehend störungsfrei. Auf Anfahrt zu den Wertungsprüfungen kam es vereinzelt durch Zuschauerbewegungen zu leichten Verkehrsstörungen, die durch entsprechende verkehrslenkende Maßnahmen zeitnah behoben werden konnten.

Trotz des Drohnenflugverbots wurden mehrere private Drohnen gesichtet. Bei fünf Drohnenlenkern wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen die Luftverkehrsordnung eingeleitet. Eine Drohne wurde sichergestellt.

Im Zusammenhang mit dem Einsatz kam es unter anderem auf den An- und Abfahrtswegen zu neun Verkehrsunfällen. Darunter auch ein Wildunfall, ein Spiegelstreifer und ein schwererer Unfall mit einem Polizeidienstfahrzeug.

Am Freitag (17.10.2025) stellten Beamte einen 26-jährigen Italiener fest, der im Zuschauerbereich einer Wertungsprüfung Marihuana an einen Minderjährigen zum Verkauf anbot. Er muss sich unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Am selben Abend wurde der 26-Jährige als Fahrzeugführer eines Pkw kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Insgesamt kann die niederbayerische Polizei ein positives Fazit ziehen. „Die Zusammenarbeit zwischen allen eingesetzten Kräften der Blaulichtorganisationen hat hervorragend funktioniert. Auch die Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Genehmigungsbehörden und dem Veranstalter war auch dieses Jahr wieder problemlos.“, so Leitender Polizeidirektor und Einsatzleiter Stephan Seiler.

Veröffentlicht: 19.10.2025, 17.00 Uhr