1954 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Kfz

Haunstetten-Siebenbrunn – Im Zeitraum von Donnerstag (16.10.2025), 17.00 Uhr, bis Freitag (17.10.2025), 06.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter drei geparkte Autos in der Postillionstraße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 750 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1955 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Haunstetten – Am Freitag (17.10.2025) belästigte ein 25-Jähriger eine bislang unbekannte Frau in einer Straßenbahn der Linie 2.

Gegen 15.45 Uhr fuhr der 25-Jährige in der Straßenbahn in Richtung Haunstetten Nord. Während der Fahrt ging er eine Frau verbal an. Als die Frau an der Haunstetter Straße ausstieg, folgte ihr der 25-Jährige. Zwei Passanten bemerkten das Verhalten und sprachen den 25-Jährigen an. Daraufhin ging der 25-Jährige auf die zwei Passanten los. Nach Verständigung der Polizei konnte der 25-Jährige im näheren Umfeld angetroffen werden, während die Frau und die beiden Passanten nicht mehr vor Ort waren.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 25-Jährigen (syrische STA). Die beiden Passanten sowie Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

1956 – Polizei ermittelt nach Hausfriedensbruch

Innenstadt – Am gestrigen Samstag (18.10.2025) stellte die Polizei zwei 20-Jährige auf dem Dach des Staatstheaters in Augsburg fest.

Gegen 03:00 Uhr bemerkten Einsatzkräfte im Rahmen einer Streifenfahrt, dass mehrere Türen des derzeit im Umbau befindlichen Staatstheaters offenstanden. Nach einer Absuche des Gebäudes und dem Einsatz einer Drohne konnten die Einsatzkräfte schließlich zwei Personen auf dem Dach ausfindig machen.

Da ein gefahrloses Betreten des Dachs für die Polizei und eine damit verbundene Rettung der beiden Personen nicht möglich war, wurde die Höhenrettung der Berufsfeuerwehr Augsburg hinzugezogen. Diese konnte die beiden Personen im Anschluss gemeinsam mit den Polizeikräften sicher vom Dach bergen.

Gegen die beiden 20-Jährigen wird nun wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Betreten von Baustellen verboten und mit erheblichen Gefahren verbunden ist. Auf solchen Geländen bestehen oft Absturzrisiken, ungesicherte Bereiche oder Einsturzgefahr. Wer sich dort unbefugt aufhält, bringt sich selbst und andere in Gefahr.

1957 – Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher

Innenstadt – Am Sonntag (19.10.2025) gab ein 20-jähriger Mann in der Annastraße offenbar mit einer Schreckschusswaffe Schüsse in die Luft ab.

Gegen 00:45 Uhr verständigte ein Anwohner die Polizei und meldete entsprechende Knallgeräusche aus der Annastraße. Als die Polizeistreife am Einsatzort eintraf, ergriff der 20-Jährige die Flucht, konnte aber wenig später festgenommen werden.

Im näheren Umfeld fanden die Beamten eine Schreckschusspistole, die dem Mann zugeordnet und sichergestellt wurde.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.

Die Polizei weist stets darauf hin, keine Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in der Öffentlichkeit mitzuführen. Dies stellt in der Regel eine Gefahr für alle Beteiligten dar und kann zudem zu strafrechtlichen Konsequenzen führen.

1958 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung und Körperverletzung

Innenstadt – Am Sonntag (19.10.2025) randalierte ein 35-Jähriger in der Viktoriastraße und leistete Widerstand.

Gegen 01.00 Uhr geriet der 35-Jährige mit einem 27-jährigen Mann in Streit, nachdem er offenbar einen Stein auf das Fahrzeug des 27-Jährigen geworfen hatte. In der Folge ging der 35-Jährige auf den 27-Jährigen los, schlug und bespuckte ihn.

Beim Eintreffen einer Streifenbesatzung zeigte sich der 35-Jährige weiterhin äußerst aggressiv, weshalb die Beamten den Mann fesselten.

Auch im weiteren Verlauf leistete der Tatverdächtige erheblichen Widerstand und versuchte sich loszureißen. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Die Streife brachte den 35-Jährigen schließlich in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung, Beleidigung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 35-Jährigen.