REDWITZ AN DER RODACH, LKR. LICHTENFELS. Zwischen Donnerstag und Freitag brachen Unbekannte in ein Umspannwerk in Redwitz an der Rodach ein. Sie hatten es auf Buntmetall abgesehen und verursachten dadurch einen hohen Sachschaden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Coburg.

Buntmetalldiebe verschafften sich zwischen Donnerstag, gegen 11 Uhr, und Freitag, gegen 08.30 Uhr, Zutritt zum umzäunten Gelände des Umspannwerks in der Straße „Am Umspannwerk“ in Redwitz an der Rodach. Dort stahlen sie Buntmetallkabel im Wert von zirka 50.000 Euro. Dabei verursachten die Diebe auch einen massiven Sachschaden in ähnlicher Höhe.

Die Kriminalpolizei Coburg sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Coburg unter Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen.