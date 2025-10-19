Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bamberg und des Polizeipräsidiums Oberfranken

BAMBERG. Am Donnerstagmorgen stießen Polizisten bei einer Durchsuchung in Bamberg auf mutmaßliches Diebesgut sowie Betäubungsmittel in nicht unerheblicher Menge. Ein Tatverdächtiger befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Ausgangspunkt war ein Einbruch in einen Schrebergarten am Mannlehenweg in Bamberg im März 2025. Spuren vom Tatort führten zu einem 58-jährigen Deutschen. Auf dieser Grundlage vollzogen Beamte der Polizei Bamberg-Stadt am Donnerstag gegen 6 Uhr einen Durchsuchungsbeschluss in der Nürnberger Straße in Bamberg. Dabei stellten die Polizisten mutmaßliches Diebesgut sicher, darunter auch Gegenstände aus dem Einbruch in den Schrebergarten. Zudem fanden sie verschiedene Betäubungsmittel in nicht unerheblicher Menge.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde der Tatverdächtige noch am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Ermittlungsrichter erließ Untersuchungshaftbefehl. Die weiteren Ermittlungen zu den aufgefundenen Betäubungsmitteln führt die Kriminalpolizei Bamberg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg.