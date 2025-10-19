STEIN b. NÜRNBERG. (985) Am Samstagnachmittag (18.10.2025) kam es in einem Schwimmbad in Stein bei Nürnberg zu einem sexuellen Übergriff. Die Polizei nahm einen 62-jährigen Mann fest, der zwei Mädchen unsittlich berührt haben soll.

Die beiden Mädchen hatten sich in dem Freizeitbad in der Albert-Magnus-Straße gegen 15:00 Uhr in einem Wasserbecken mit Liegefläche aufgehalten. Dort näherte sich ihnen ein unbekannter Mann, der schließlich begann, die beiden Mädchen nacheinander oberhalb der Badekleidung im Intimbereich anzufassen. Ein Bademeister, dem sich die Mädchen anvertraut hatten, hielt den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt gegen den 62-jährigen Finnen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken führten bei dem Tatverdächtigen eine erkennungsdienstliche Behandlung samt DNA-Entnahme durch. Die zuständige Staatsanwaltschaft stellte gegen den 62-Jährigen außerdem Haftantrag. Er wird zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

