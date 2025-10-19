FÜRTH. (981) Die Polizei nahm am späten Freitagabend (17.10.2025) einen alkoholisierten Randalierer in der Fürther Südstadt fest. Der 49-jährige Mann hatte zunächst eine Wohnungstür beschädigt und anschließend auf einen geparkten Pkw eingeschlagen.

Eine Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in der Schreiberstraße verständigte gegen 22:15 Uhr die Polizei, da ein Nachbar gegen ihre Wohnungstür geschlagen und dabei einen Glaseinsatz der Tür beschädigt hatte.

Als eine Streife der Polizeiinspektion Fürth kurz darauf in der Schreiberstraße eintraf, befand sich der 49-jährige Deutsche auf der Straße und schlug mit einem Blumentopf auf einen geparkten Audi Q5 ein. Die Polizeibeamten setzten Pfefferspray gegen den Randalierer ein, legten ihm Handfesseln an und nahmen ihn fest.

Der Schaden am Audi wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den 49-Jährigen ein. Außerdem hielten sie den Randalierer vorrübergehend in Polizeigewahrsam. Ein Alkotest war aufgrund der Alkoholisierung des Mannes nicht mehr möglich.

