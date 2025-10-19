AIDENBACH, LKR. PASSAU. Die vermisste 16-Jährige aus Aidenbach wurde Samstagabend wohlbehalten wieder aufgefunden.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus Ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen.

Veröffentlicht: 18.10.2025, 23.0 Uhr