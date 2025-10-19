STRAUBING. Am 18.10.2025, gegen 20:30 Uhr, brach in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Regensburger Straße ein Brand aus. Zwei Personen werden leicht verletzt.

Das Feuer griff rasch auf den Dachstuhl über und beschädigte diesen erheblich. Von den insgesamt sieben Bewohnern des Hauses erlitten zwei Personen eine Rauchvergiftung. Die restlichen Bewohner blieben unverletzt, wurden jedoch wie die beiden Verletzten zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Löscharbeiten musste die Geiselhöringer Straße von den Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr großräumig abgesperrt werden. Ermittlungen zur derzeit noch unbekannten Brandursache wurden noch vor Ort von der Kriminalpolizei Straubing aufgenommen. Die Wohnungen -mit Ausnahme der Erdgeschosswohnung- sind bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die Bewohner fanden eigenständig vorübergehende Unterkünfte. Der Sachschaden liegt mutmaßlich im sechsstelligen Bereich.

Veröffentlicht am 19.10.2025, 09.05 Uhr