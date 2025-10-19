WARMENSTEINACH, LKR. BAYREUTH. Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um Hinweise zu einem Einbruch in das Touristenbüro in Warmensteinach. Bei dem Einbruch spielten ersten Erkenntnissen nach auch Feuerlöscher eine Rolle.

Am späten Samstagnachmittag bemerkte ein Zeuge eine eingeschlagene Scheibe vom Touristenbüro „Tourist Information“ in der Straße „Matthäus-Herrmann-Platz“ in Warmensteinach und verständigte die Polizei. Unbekannte brachen zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag in das Gebäude ein, in dem sich das Touristenbüro befindet. In Tatortnähe stellten Polizisten Feuerlöscher aus dem Touristenbüro sicher. Was entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Bayreuth sucht Zeugen:

Wer hat zwischen Freitag, 13 Uhr, und Samstag, 16.30 Uhr, verdächtige Beobachtungen in Warmensteinach gemacht?

Wer hat Beobachtungen in Verbindung mit den Feuerlöschern gemacht oder kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.

Nachtrag:

Die Spurensicherung der Kriminalpolizei Bayreuth wurde am Sonntagmittag abgeschlossen. Nach bisherigen Erkenntnissen gingen die Täter den im Gebäude befindlichen Geldautomaten an und erbeuteten aus diesem mehr als 80.000 Euro Bargeld. Durch die Spurensicherung konnte festgestellt werden, dass sich der Einbruch in der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 0 Uhr und 2 Uhr ereignet hat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth weiterhin unter Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.