BAD REICHENHALL, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Mutmaßlich Kinder oder Jugendliche störten am Mittwochabend, 15. Oktober 2025, die Zusammenkunft einer Religionsgemeinschaft in Bad Reichenhall, auch durch das Zünden von Knallkörpern. Ein Polizeibeamter wurde nicht unerheblich verletzt, als die Inhaltsstoffe einer zurückgelassenen PET-Flasche chemisch reagierten und es zu einer Explosion kam. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt gegen die Unbekannten wegen Störung der Religionsausübung, des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und gefährlicher Körperverletzung.

Am Mittwochabend (15.10.2025) trafen sich Mitglieder einer Religionsgemeinschaft zu ihrer regelmäßigen Zusammenkunft in einem Saal in der Rosengasse in Bad Reichenhall. Weil es, wie auch bei vorhergehenden Treffen in der Vergangenheit, durch mutmaßlich Kinder oder Jugendliche gegen 19.30 Uhr zu Störungen durch diese gekommen sein soll, wurde die Polizei verständigt.

Als die Beamten kurz danach eintrafen und begannen, die Störer zu suchen, stellten sie auch eine PET-Flasche fest, die in der Hofeinfahrt vor dem Veranstaltungssaal lag. Weil davon ausgegangen werden musste, dass es sich um einen Gegenstand handelte, der präpariert worden war und eigentlich zur Detonation gebracht werden sollte, sollte der Gefahrenbereich um die Flasche abgesperrt werden.

In dem Moment explodierte die Flasche jedoch und einer von mehreren umstehenden Polizisten wurde dadurch verletzt. Der 28-jährige Beamte musste sich zur ärztlichen Untersuchung ins KH Bad Reichenhall begeben und konnte den Dienst danach nicht mehr fortsetzen. Zum Glück blieben andere Personen unverletzt.

Die Kriminalpolizei Traunstein ermittelt jetzt gegen die Unbekannten wegen Störung der Religionsausübung, des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und gefährlicher Körperverletzung.

Zeugen, welche der Polizei Hinweise zu den Störern, mutmaßlich Kinder oder Jugendliche, geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0861) 98730 bei der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Ergänzende Pressemeldung der Polizeiinspektion Bad Reichenhall bezüglich polizeilicher Maßnahmen nach dem Vorfall:

Im Nachgang zum Vorfall vom 15. Oktober 2025 führte die Polizeiinspektion Bad Reichenhall am Samstag, den 18. Oktober 2025, einen groß angelegten Einsatz durch. Unterstützt wurde sie dabei von den Zentralen Einsatzdiensten Traunstein und Bad Aibling, der Polizeiinspektion Berchtesgaden sowie der Grenzpolizeiinspektion Piding. Hintergrund waren sowohl die jüngsten Ereignisse als auch das Ziel, weiteren Störungen vorzubeugen, mögliche Tatverdächtige zu identifizieren und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger in Bad Reichenhall nachhaltig zu stärken.

Im Laufe des Einsatzes waren zahlreiche uniformierte und zivile Kräfte im Stadtgebiet präsent, insbesondere im Umfeld des Veranstaltungsortes der betroffenen Religionsgemeinschaft. Es wurde mit einer Vielzahl von Jugendlichen aufklärende Gespräche geführt. Dabei wurde besonderes Augenmerk auf ein respektvolles und friedliches Verhalten im öffentlichen Raum gelegt. Die Jugendlichen wurden hinsichtlich der allgemeinen Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens belehrt – darunter Themen wie Rücksichtnahme, Lärmbelästigung, Gefahren durch Feuerwerkskörper sowie strafrechtliche Konsequenzen von Sachbeschädigung oder Körperverletzung.

Im Zuge polizeilicher Kontrollen wurden vereinzelt Feuerwerkskörper aufgefunden und sichergestellt. Die betreffenden Personen wurden eindringlich über Gefahren, Rechtslage und mögliche strafrechtliche Folgen informiert. Die Polizei machte deutlich, dass das Mitführen oder Zünden von Feuerwerk außerhalb zugelassener Zeiträume und Orte nicht als Bagatelle eingestuft wird. Zudem wurde klargestellt dass es kein harmloser Streich ist, Flaschen so zu präparieren, dass sie explodieren, oder mit chemischen Substanzen oder Feuerwerkskörpern zu experimentieren. Solche Handlungen können schwere bis lebensgefährliche Verletzungen verursachen – nicht nur bei anderen, sondern auch bei den Tätern selbst. Zudem drohen erhebliche strafrechtliche Konsequenzen, etwa wegen gefährlicher Körperverletzung, Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion oder Störung der öffentlichen Ordnung.

Mit verstärkter Präsenz im Stadtgebiet, insbesondere an bekannten Treffpunkten und sensiblen Orten, will die Polizei Bad Reichenhall nicht nur Straftaten verhindern, sondern auch Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, Auffälligkeiten oder Hinweise unverzüglich zu melden.